وزير الشباب يؤدي التحية لفريق صم سلة كفر الشيخ.. نموذج مشرف

أشاد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، خلال جولة تفقدية علي عدد من المنشأة اليوم الثلاثاء بمحافظة كفر الشيخ، بفريق كرة السلة بنادي الإرادة والتحدي لـ«الصم»، وذلك لما شاهده الوزير من مهارات مختلفة ومتنوعه لهن، وذلك لما أبهروا به وزير الشباب من خلال اللعب بشكل محترف، مشيراً إلى أنهم نموذج مشرف يجب أن يحتذي به الجميع.

وزير الشباب يؤدي التحية لفريق الصم بسلة كفر الشيخ

كما أدي وزير الشباب تحية الشكر والتقدير لفريق الصم لكرة السلة بنادي الإرادة والتحدي، بمحافظة كفر الشيخ، كما قام الوزير بالالتقاط عدد من الصور التذكارية مع لاعبات الفريق، وسط سعادة غامرة لهن بتقدير الوزير لهم.

جولة لوزير الشباب والرياضة ببلطيم

بينما يتفقد حالياً الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عدد من المنشآت الرياضية، في مدينة بلطيم، بالمحافظة، وكذلك داخل مصيف بلطيم.

جاء ذلك بحضور اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ، وعدد من أعضاء مجلس النواب، والدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة في كفر الشيخ.