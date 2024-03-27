  مستشار وزيرة التضامن: «الكبر عبر» مقولة طيبة في محلها

قال الدكتور مجدي عاشور مستشار وزير التضامن الاجتماعي للتوعية، نسمع كثيرًا هذه الأيام مقولة «الِكبر عِبر»، وهذه المقولة قد تكون طيبة لو أخذناها بمعنى أن الكبير أصبح صاحب خبرة وعبرة واعتبار، ويستطيع أن يعطيك من حكمته، وتجربته.

من الواجب احترام الكبير

وأضاف الدكتور مجدي عاشور، أن البعض يؤولها على ناحية أخرى سلبية، بمعنى أن هذا الإنسان الكبير في السن أصبح لا حاجة لنا به وعبء على المجتمع، وأنه لا يركز في كلامه، وهذا هو الجانب السلبي، الذي لا يصح.

الإنسان كما يدين يدان

ونوه «عاشور» بأن الذي تتحمله الآن هو الذي تحملك قبل ذلك، وهكذا كل إنسان كبير، مؤكدًا على أن الله عز وجل أمرنا أن نحافظ على الكبير والصغير، مستشهدًا بحديث النبي صل الله عليه وسلم حيث قال: «ليس منا من لا يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه»، وبذلك فقد ذكر الحديث «الصغير والكبير والعالِم»، موضحًا أن الإنسان الذي كبر في السن كان يُعطي طوال عمره، فمن الواجب علينا أن نتحمله عند كبره، مشيرًا إلى أن الإنسان كما يدين يدان وستمر عليه الأيام مستشهدًا بقوله تعالى: «وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ».

وشدد مستشار وزير التضامن الاجتماعي للتوعية الدينية، على أنه يجب توقير الكبير واحترام الصغير.