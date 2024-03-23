«مصر أكتوبر» يطالب المجتمع الدولي بالتدخل السريع لوقف جرائم إسرائيل بغزة

أدان المهندس أحمد الباز الأمين العام المساعد بحزب مصر أكتوبر، سياسة التجويع التي تنتهجها قوات الاحتلال الإسرائيلي بقطاع غزة، مؤكدا أن إسرائيل انتهكت كل القوانين والأعراف والمواثيق الدولية.

جرائم الحرب الاسرائيلية

وأضاف "الباز" في بيان اليوم السبت، على المجتمع الدولي الاضطلاع بمسئولياته والتدخل السريع لوقف جرائم الحرب التي تقوم بها إسرائيل والتي تطلب فرض عقوبات رادعة عليها حقنا لدماء المدنيين العزل.

دعم القضية الفلسطينية

وأشار الأمين العام المساعد بحزب مصر أكتوبر، إلى تحذيرات مصر المستمرة من توسعة رقعة الصراع في المنطقة، مؤكدا موقف مصر التاريخي الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، وحصول الاشقاء على حقوقهم التاريخية المشروعة وفقا للمرجعيات والمواثيق الدولية.

ونوه بخطورة الوضع في غزة خاصة بعد سياسة التجويع التي تفرضها قوات الاحتلال، والتي ستتسبب بعواقب وخيمة وكارثة إنسانية تهدد أرواح أكثر من مليون ونصف المليون نازح.