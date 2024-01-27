وزارة التضامن الاجتماعي: لدينا 28 مركز إغاثة على مستوى الجمهورية

أكدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، استضافة مصر لـ9 ملايين لاجئ ومهاجر من جنسيات عديدة، يتلقون الخدمات الأساسية أسوة بالمواطنين المصريين، وذلك خلال لقاء مع مبعوث وزير الخارجية البريطاني للشؤون الإنسانية في قطاع غزة، حيث ألقى اللقاء الضوء على الأزمة السودانية والجهود المصرية التي تمت للتعامل مع تداعياتها.

28 مركز إغاثة على مستوى الجمهورية

وفيما يتعلق بالأعمال الإغاثية، أشارت وزيرة التضامن إلى وجود 28 مركز إغاثة على مستوى الجمهورية، مزود بجميع مهمات الإغاثة والتنسيق مع جهود اللجنة العليا برئاسة مجلس الوزراء لمتابعة الأزمة، موضحة الجهود على مستوى الإغاثات المحلية والدولية، موضحة أن الهلال الأحمر المصري له 27 فرعا و9 مستشفيات و20 ألف متطوع، مشيرة إلى الدور الذي قامت به المنظمات الأممية فيما يخص توفير المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، ومؤكدة ضرورة أن يقوم المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته تجاه هذه الأزمة الإنسانية، حيث هناك احتياج لمزيد من المهمات والمساعدات مع زيادة الاحتياج.

ومن جانبه أعرب مبعوث وزير الخارجية البريطاني للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، عن تقديره لجهود الدولة المصرية والقيادة السياسية في إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وترحيبه بأوجه التعاون في هذا الإطار.

توفير المستلزمات والمهمات الطبية

واختتم اللقاء بمناقشة سبل التعاون بين الجانبين، حيث تم توفير المستلزمات والمهمات الطبية وتوفير مهمات الإعاشة والمأوى والبطاطين وغيرها من اللوازم الحيوية التي تشتد حاجة سكان قطاع غزة إليها، كذلك التعاون مع الشركاء الدوليين والمنظمات الأممية في زيادة الجهود لإدخال المزيد من المساعدات الإنسانية والطعام والوقود إلى قطاع غزة.