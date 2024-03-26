تنظيم مؤتمر «من غزة للسودان نساء في مواجهة العدوان» بنقابة الصحفيين

انطلقت فعاليات مؤتمر «من غزة للسودان نساء في مواجهة العدوان»، اليوم الثلاثاء 26 مارس 2024، بنقابة الصحفيين، وذلك بمشاركة نخبة من النساء الناشطات والصحفيات من فلسطين والسودان ومصر.

تسليط الضوء على دور المرأة في مواجهة العدوان

ويهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على دور المرأة في مواجهة العدوان، سواء كان عدوانًا عسكريًا أو سياسيًا أو ثقافيًا، وذلك من خلال تبادل الخبرات والتجارب بين النساء من مختلف الدول العربية.

وقالت الإعلامية منى سلمان، إن المرأة تتحمل الجانب الأكبر من الصراع في غزة أو السودان، فحتى مراعاة ومسؤولية أسرتها هي حمل كبير، وفي النهاية هي آخر ما ينظر لها من الضحايا لتتجاوز تلك الأزمة.

وتابعت منى سلمان خلال إدارتها الندوة: «لدينا سيدات عانت من ويلات نفسية وسقط أمامهن أعدد من الضحايا، لذلك نسمع اليوم حكايات من قلب تلك المعاناة».

تجربة حرب غزة أطول فترة من السودان

من ناحيتها قالت فهيمة هاشم ناشطة نسوية سودانية، الحرب هي الحرب مهما كان مكانها في السودان أو غزة، مؤكدة أنه على الرغم أن تجربة غزة أطول في الحروب، وآخر حرب شهدتها الخرطوم قبل 128 سنة، لذلك تجاربنا بعيدة سواء في جنوب السودان أو دارفور، والتغطية عنهما كانت ضعيفة.