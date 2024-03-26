«يونيسف» تؤكد ضرورة وقف إطلاق النار في غزة: أحلك فصول تاريخ الإنسانية

أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف»، اليوم، ضرورة أن يكون وقف إطلاق النار في غزة «موضوعيا وليس رمزيا»، لإنهاء العدوان المستمر على غزة واصفة إياه بأنه أحلد فصول الإنسانية.

وقال المتحدث باسم يونيسف جيمس إلدر، في حديث عبر الفيديو من رفح جنوب قطاع غزة، وفقا للوكالة الأنباء الفلسطينية وفا إن الوضع في غزة وصل ليكون أحلك فصول تاريخ الإنسانية وبالتالي من ضروري وقف إطلاق النار في غزة.

وقف إطلاق النار في غزة ضروري لإنفاد المساعدات

أما عن التحديات التي تواجهها اليونيسف والمنظمات الأممية الأخرى خلال محاولاتها لتوصيل المساعدات شمال قطاع باستخدام معبر إيريز «بيت حانون» فهو لا يزال مغلقا ولكن ربما الوضع يتسن خلال أيام.

إسرائيل تحدت قرار وقف إطلاق النار في غزة

وأكد إلدر، أنه تمت رفض ربع بعثات المساعدات الإنسانية خلال الفترة بين 1 و22 مارس، في شمال غزة، مشيرا إلى أنه تتم إعاقة المساعدات الحيوية، وتُزهق أرواح، وتُنتهك الكرامة.

وأوضح إلدر، أنه من الضروري أن يتم وقف إطلاق النار في غزة، في إشارة إلى قرار مجلس الأمن الدولي الذي أيدته 14 دولة، للمطالبة بـ وقف إطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان، تحترمه جميع الأطراف، ما سيؤدي إلى وقف دائم ومستدام لإطلاق النار وهو ما قوبل بترحيب عربي ودولي، ومطالبات بتنفيذه الفوري، لكن إسرائيل تحدته منذ اللحظة الأولى، وقالت إنها لن توقف إطلاق النار بقطاع غزة وستواصل القتال.