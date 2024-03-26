منسق عملية السلام بالشرق الأوسط: إسرائيل استخدمت أسلحة فتاكة في غزة

أكد تور وينسلاند، المنسق الخاص بعملية السلام في الشرق الأوسط، أن التوجهات السلبية مستمرة والعواقب كارثية في قطاع غزة، متابعًا: «تم استخدام الأسلحة الفتاكة بشكل متزايد من قبل الاحتلال».

العواقب كارثية في قطاع غزة

وأشار في مؤتمر لمجلس الأمن بشأن تطور أحداث فلسطين، نقلته قناة «القاهرة الإخبارية» إلى أن أونروا تقوم بكل ما تستطيع للوفاء بالتزاماتها، مؤكدًا أن التوجهات السلبية مستمرة والعواقب كارثية في قطاع غزة.

وأضاف، أن نظام الرعاية الصحية يُهدم وهناك قيود على العمل الميداني الإنساني وخطوط الإمداد، مشيرًا إلى أن خبراء العالم وثقوا أن المجاعة باتت على أبواب غزة.

وتابع: «فجعت من حجم الدمار الذي حدث بسبب الهجوم على غزة وليس هناك تبرير لهذا العقاب الجماعي، وأرحب بفتح مسارات بحرية لتوفير مساعدات إنسانية ولا يمكن أن يكون البحر بديلًا عن البر».