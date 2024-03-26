استقرار سعر صرف الدينار الكويتي اليوم في ختام تعاملات البنوك

سجل سعر صرف الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 26-3-2024، حالة من الاستقرار خلال ختام تعاملات البنوك مقابل الجنيه المصري.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية، سعر صرف الدينار الكويتي، وفقا لآخر تحديث لشاشات عرض البنوك.

سعر صرف الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري

سجل سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي نحو 155.69 جنيه للبيع، و154.97 جنيه للشراء.

جاء سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي بنحو 154.59 جنيه للبيع، و155.62 جنيه للشراء.

استقرار الدينار الكويتي في بنك مصر

بلغ سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر نحو 155.69 جنيه للبيع و155.34 جنيه للشراء.

سجل سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة، نحو 154.21 جنيه للبيع، و153.93 جنيه للشراء.