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دراما المتحدة

استقرار سعر صرف الدينار الكويتي اليوم في ختام تعاملات البنوك

كتب:

شوشة عبدالواحد
10:57 م | الثلاثاء 26 مارس 2024
الدينار الكويتي

الدينار الكويتي

سجل سعر صرف الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 26-3-2024، حالة من الاستقرار خلال ختام تعاملات البنوك مقابل الجنيه المصري.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية، سعر صرف الدينار الكويتي، وفقا لآخر تحديث لشاشات عرض البنوك.

سعر صرف الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري 

سجل سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي نحو 155.69 جنيه للبيع، و154.97 جنيه للشراء.

جاء سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي بنحو 154.59 جنيه للبيع، و155.62 جنيه للشراء.

استقرار الدينار الكويتي في بنك مصر 

بلغ سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر نحو 155.69 جنيه للبيع و155.34 جنيه للشراء.

سجل سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة، نحو 154.21 جنيه للبيع، و153.93 جنيه للشراء.

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بقلم شوشة عبدالواحد