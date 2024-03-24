شهد سعر صرف الدينار الكويتي اليوم الأحد 24-3-2024، خلال بداية تعاملات الأسبوع استقرارا ملحوظا، وفقا لآخر تحديث لشاشات عرض البنوك، وترصد «الوطن» خلال السطور التالية، سعر صرف الدينار الكويتي بمختلف البنوك.

سعر صرف الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري

سجل سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري، نحو 152.4 جنيه للبيع، و152.88 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي

جاء سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري، بنحو 152.28 جنيه للبيع، و152.24 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

بلغ سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر، نحو 153.13 جنيه للبيع، و152.76 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة

سجل سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة، نحو 151.33 جنيه للبيع، و152.1 جنيه للشراء.