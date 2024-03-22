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دراما المتحدة

سعر صرف الدينار الكويتي اليوم الجمعة 22-3-2024

كتب:

شوشة عبدالواحد
07:29 ص | الجمعة 22 مارس 2024
الدينار الكويتي

الدينار الكويتي

شهد سعر صرف الدينار الكويتي اليوم الجمعة 22-3-2024 استقرارا ملحوظا وفقا لآخر تحديث لشاشات عرض البنوك، وترصد «الوطن» خلال السطور التالية سعر صرف الدينار الكويتي بمختلف البنوك.

سعر صرف الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري

 سجل سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري، نحو 152.4 جنيه للبيع، و152.88 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي

جاء سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري نحو 152.28 جنيه للبيع، و152.24 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

بلغ سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر، نحو 153.13 جنيه للبيع، و152.76 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة

سجل سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة، نحو 151.33 جنيه للبيع، و152.1 جنيه للشراء.

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بقلم شوشة عبدالواحد