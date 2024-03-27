شهد سعر صرف الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 27-3-2024، حالة من الاستقرار خلال بداية التعاملات الصباحية في البنوك مقابل الجنيه المصري، وترصد «الوطن» خلال السطور التالية، سعر صرف الدينار الكويتي، وفقا لآخر تحديث لشاشات عرض البنوك.

سعر صرف الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري

سجل سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري، نحو 155.69 جنيه للبيع، و154.97 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي

جاء سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري، نحو 154.59 جنيه للبيع، و155.62 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

بلغ سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر، نحو 155.69 جنيه للبيع، و155.34 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة

سجل سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة، نحو 154.21 جنيه للبيع، و153.93 جنيه للشراء.