رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

سعر صرف الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 27-3-2024

كتب:

شوشة عبدالواحد
07:01 ص | الأربعاء 27 مارس 2024
الدينار الكويتي

الدينار الكويتي

شهد سعر صرف الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 27-3-2024، حالة من الاستقرار خلال بداية التعاملات الصباحية في البنوك مقابل الجنيه المصري، وترصد «الوطن» خلال السطور التالية، سعر صرف الدينار الكويتي، وفقا لآخر تحديث لشاشات عرض البنوك.

سعر صرف الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري

سجل سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري، نحو 155.69 جنيه للبيع، و154.97 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي

جاء سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري، نحو 154.59 جنيه للبيع، و155.62 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

بلغ سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر، نحو 155.69 جنيه للبيع، و155.34 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة

سجل سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة، نحو 154.21 جنيه للبيع، و153.93 جنيه للشراء.

اقرأ المزيد:

تراجع جديد في سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 24-3-2024

سعر صرف الدينار الكويتي اليوم الأحد 24-3-2024

سعر صرف الدينار الكويتي اليوم السبت 23-3-2024

سعر صرف الدينار الكويتي اليوم الجمعة 22-3-2024

تراجع جديد في سعر صرف الدينار الكويتي اليوم داخل البنوك
بقلم شوشة عبدالواحد