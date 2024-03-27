يترقب المسلمون موعد أذان المغرب في كفر الشيخ اليوم الأربعاء 27-3-2024، إيذاناً بتناول الإفطار في اليوم السابع عشر من شهر رمضان، وتبلغ ساعات الصوم فيه وفق الإمساكية الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمساحة 14 ساعة و11 دقيقة.

موعد أذان المغرب في كفر الشيخ اليوم

وتستعرض «الوطن» موعد أذان المغرب في كفر الشيخ اليوم الأربعاء 27-3-2024، في إطار خدماتها لقرائها على مدار الساعة.

موعد أذان المغرب اليوم في كفر الشيخ الأربعاء 27-3-2024

ووفقاً لما أعلنته الهيئة المصرية العامة للمساحة، فإنّ موعد أذان المغرب في كفر الشيخ اليوم الأربعاء 27-3-2024، في اليوم السابع عشر من شهر رمضان المبارك، سيكون الساعة 06:13 مساءً، وعدد ساعات الصيام يصل إلى 14 ساعة و11 دقيقة، وفقاً لإمساكية شهر رمضان 1445هـ.

موعد صلاة المغرب في كفر الشيخ اليوم

وأعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة، مواقيت الصلاة اليوم الخميس في مراكز ومدن وقرى محافظة كفر الشيخ، وفق إمساكية رمضان 2024 كالتالي:

السحور: 2:02 صباحاً.

إمساك: 4:02 صباحاً.

الفجر: 04:22 صباحاً.

الشروق: 5:51 صباحاً.

الظهر: 12:01 مساءً.

العصر: 3:32 مساءً.

المغرب: 6:13 مساءً.

العشاء 7:32 مساءً.

موعد الإفطار اليوم في كفر الشيخ الأربعاء 27-3-2024

وسيبدأ الإفطار اليوم مع أذان المغرب مباشرةً الذي يؤذن له في تمام الساعة 6:13 مساءً، حسب التوقيت المحلي لمدينة كفر الشيخ، ليستعد بعدها أهالي كفر الشيخ لأداء صلاة التراويح في الليلة الثامنة عشر من ليالي شهر رمضان.