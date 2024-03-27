حدث ليلا.. الاحتلال الإسرائيلي يطالب برأس السنوار وتل أبيب تحت نيران الفصائل العراقية

شهد العالم عدة أحداث هامة خلال الساعات الأولى من صباح اليوم، منها تطورات ملف حرب الاحتلال الإسرائيلي ضد قطاع غزة، واغتيال مروان موسى الذراع الأيمن لزعيم الفصائل الفلسطينية، يحيي السنوار، ورئيس حكومة الاحتلال يطلب السنوار حيًا أو ميتًا، ورد ناري من الفصائل الفلسطينية على تهديد الاحتلال الإسرائيلي باغتيال السنوار، والفصائل العراقية تستهدف قاعدة جوية لنصرة أهالي غزة، لوكاشينكو يكشف معلومة جديدة عن هجوم موسكو الدامي.

رئيس حكومة الاحتلال يطلب السنوار حيًا أو ميتًا

صرح رئيس الاحتلال الإسرائيلي، يتسحاك هرتسوج، أن العثور على القيادي في حركة حماس، يحيى السنوار، قد يؤدي إلى الإفراج عن المحتجزين في قطاع غزة، مشددًا على ضرورة استمرار الحرب، وذلك بعد اعتماد مجلس الأمن الدولي قرارًا يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار.

وأثناء حفل في القدس المحتلة، أعلن هرتسوج أن الاحتلال الإسرائيلي يبذل جهودًا كبيرة لإعادة المحتجزين، وأكد على ضرورة استمرار الحرب، مشددًا على ضرورة القبض على السنوار، سواء كان حيًا أو ميتًا، لتحقيق هذا الهدف.

وأشار رئيس دولة الاحتلال الإسرائيلي إلى أن السنوار هو العقل المدبر وراء عملية طوفان الأقصى، وأنه يسعى إلى تصعيد التوترات الإقليمية وزعزعة استقرار مجتمع الاحتلال.

رد ناري من الفصائل الفلسطينية على تهديد الاحتلال الإسرائيلي

أصدرت الفصائل الفلسطينية بيانًا رسميًا ردًا على تهديدات دولة الاحتلال الإسرائيلي باغتيال قادتها، بما في ذلك يحيى السنوار، حيث أكدت أن أولوياتها تتمثل في وقف الحرب الحالية في القطاع وعودة النازحين، وتقديم خطة إعمار واضحة، وليس الاقتصار على الإفراج عن الأسرى كما تدعو سلطات الاحتلال.

وأكدت الفصائل في بيانها، أنها ستواجه الاحتلال حتى تحقيق الاستقلال التام، وهو أحد حقوق الشعب الفلسطيني، مشددين على أن تهديدات الاحتلال بالوصول إلى يحيى السنوار لن تلهيهم عن مسؤوليات المقاومة.

اغتال مروان عيسى الذراع الأيمن لزعيم الفصائل الفلسطينية

أكد المتحدث باسم جيش الاحتلال رسمياً عملية اغتيال نائب الجناح العسكري لحركة حماس، مروان عيسى، والقيادي البارز غازي أبو طعمة، اللذين يشغلان مناصب مهمة في الحركة.

ووفقًا للبيان الصادر عن دانيال هاجاري، المتحدث الرسمي باسم جيش الاحتلال، تم اغتيال غازي أبو طعمة، الذي كان يشغل منصبًا بارزًا في المجلس العسكري لحركة حماس وكان أحد المخططين لعملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر الماضي.

وأفاد بأن مروان عيسي، نائب محمد الضيف والرقم 3 في قيادة حركة حماس في قطاع غزة، قد اغتيل بعد تنفيذ طيران الاحتلال غارات جوية في مخيم النصيرات وسط القطاع.

الفصائل العراقية تستهدف قاعدة جوية لنصرة أهالي غزة

أعلنت الفصائل العراقية اليوم أنها قامت باستهداف موقع سبير العسكري للاحتلال الإسرائيلي باستخدام الطائرات المسيرة، تضامناً مع أهل غزة، وفقًا لتقرير شبكة «سكاي نيوز» البريطانية.

وصرحت الفصائل العراقية أنها استهدافت قاعدة عوبدا الجوية التابعة للاحتلال الإسرائيلي باستخدام الطائرات المسيرة.

لوكاشينكو يكشف معلومة جديدة عن هجوم موسكو الدامي

أعلن الرئيس البيلاروسي أليكسندر لوكاشينكو، أن المشتبه بهم في الهجوم الذي أسفر عن وفاة 139 شخصًا في قاعة حفلات موسيقية في موسكو حاولوا في البداية الفرار إلى بيلاروسيا.

وفقًا لتقرير شبكة «سكاي نيوز» البريطانية نقلاً عن موقع «بيلتا» الإخباري الذي تديره الدولة، أعلن لوكاشينكو أن بيلاروس قد عززت بشكل كبير الإجراءات الأمنية على حدودها مع روسيا بعد مأساة موسكو.

وصرح لوكاشينكو قائلًا: «إن المهاجمون أدركوا أنهم من المستحيل أن يدخول بيلاروسيا».