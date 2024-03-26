«الاحتلال الإسرائيلي»: كل شيء يبدأ وينتهي عند السنوار.. أريده حيا أو ميتا

أعلن رئيس الاحتلال الإسرائيلي يتسحاك هرتسوج، اليوم الثلاثاء، أن العثور على القيادي في حركة حماس يحيى السنوار، يمكن أن يؤدي إلى الإفراج عن المحتجزين في قطاع غزة، مشددًا على ضرورة استمرار الحرب، وذلك بعد أن اعتمد مجلس الأمن الدولي قرارًا يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار.

رئيس الاحتلال الإسرائيلي: يجب القبض على السنوار حي أو ميت

وقال هرتسوج، خلال حفل في القدس المحتلة، إن إسرائيل تبذل جهودًا كبيرة لمحاولة إعادة المحتجزين، ولكن في النهاية لا يوجد خيار سوى استمرار الحرب، ويجب أن يتم القبض على السنوار سواء حي أو ميت، من أجل تحقيق ذلك.

وأضاف رئيس دولة الاحتلال الإسرائيلي أن السنوار هو العقل المدبر لعملية طوفان الأقصى، وأنه يعمل على تصعيد التوترات الإقليمية وتفكيك مجتمع الاحتلال الإسرائيلي.

الاحتلال يستمر في قصف القطاع رغم قرار مجلس الأمن الدولي

وتأتي تصريحات هرتسوج بعد صدور أول قرار من مجلس الأمن الدولي يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، ولكن يستمر الاحتلال الإسرائيلي في حربه ضد القطاع.

وتبنى القرار بغالبية 14 صوتًا مؤيدًا وامتنعت الولايات المتحدة عن التصويت، ويدعو القرار إلى وقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان، الذي بدأ قبل أسبوعين، بهدف تحقيق وقف دائم لإطلاق النار، كما يشدد القرار على ضرورة الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين.