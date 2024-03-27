رفض مكافأة 1000 دولار... سائق الحنطور الأمين يعيد أموالا لسائحة إنجليزية بأسوان

أعاد سائق حنطور بمدينة إدفو بأسوان، حقيبة خاصة بفتاة إنجليزية بداخلها مبلغ مالي كبير، وجهاز آيفون وسوار من الذهب الخالص؛ ونسيت الفتاة متعلقاتها داخل عربة الحنطور وتوجهت إلى النايل كروز المقيمة فيها.

وقال أبو الحسن عبد الظاهر من مدينة إدفو، إنه أوصل سائحة إنجليزية بالحنطور إلى معبد إدفو في رحلة استغرقت حوالي ساعة، وعندما عاد بها إلى النايل كروز على كورنيش النيل بمدينة إدفو اكتشف أنها نسيت حقيبتها وبداخلها مبلغ مالي 2500 دولار أي نحو 115 ألف جنيه مصري وهاتف آيفون وسوار ذهب وسرعان ما أعادها إليها.

السائق يرفض الحصول على مكافأة مالية 1000 دولار

وكشف سائق الحنطور البالغ من العمر 43 عاما في تصريحات لـ«الوطن» أنه رفض بشكل قاطع الحصول على مكافأة مالية قدرها 1000 دولار نظير أمانته، مؤكدا أن الأمانة هي جزء من عملية الترويج للسياحة واكتفى بالحصول على وعد منها لزيارة أسوان مرة أخرى العام القادم.

وأوضح أن الفتاة قدمت له الشكر وفرحت كثيرًا بعودة السوار الذي كان هدية من والدها، ووعدته بأن تروج لقصة الأمانة والشجاعة في بلدها إضافة إلى تعبيرها عن سعادتها بزيارة محافظة أسوان.

المرشد السياحي المرافق يشيد بتصرف السائق

من جانبه أثنى المرشد السياحي وليد عدنان المرافق للمجموعة على تصرف السائق، مؤكدا أن صفات الأمانة واجبة على كل من يعمل في القطاع السياحي.

وقال إن السائحة الإنجليزية صاحبة الحقيبة تحدثت مع مواطنيها الذين رافقوها في الرحلة عن أمانة المصريين بشكل عام والسائق بشكل خاص، وهو سلوك نتمنى أن نراه بشكل دائم.