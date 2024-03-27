«العربي الناصري» يرحب بقرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في غزة

دعا الحزب العربي الناصري إلى سرعة تنفيذ قرار مجلس الأمن، بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، للمرة الأولى منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في أكتوبر الماضي.

وفي بيان صحفي، رحب محسن جلال، نائب رئيس الحزب بقرار مجلس الأمن، مشددا على ضرورة الإسراع في تنفيذه، خاصة أن «العدوان الإسرائيلي ينتهك كل الأعراف والقوانين الدولية».

وأكد جلال توافق قرار مجلس الأمن الدولي مع الرؤية المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحا أنه يسهم في تخفيف المعاناة عن أكثر من مليوني فلسطيني، يواجهون الموت قصفا وجوعا.

تحول في الموقف الأمريكي تجاه غزة

وأشار نائب رئيس الحزب إلى أن القرار يعكس تحولاً كبيراً في الموقف الأمريكي تجاه الحرب في غزة، موضحا أن واشنطن تتعرض لضغوط دولية كبيرة، بهدف الحد من دعمها الموجه إلى إسرائيل، بعدما أسفرت المعارك عن استشهاد الآلاف من النساء والأطفال.

وشدد على ضرورة تكثيف الضغط الدولي على إسرائيل، لإجبارها على الالتزام بقرار مجلس الأمن، في ظل التدهور الإنساني الخطير داخل القطاع، لافتا إلى ما ألحقه العدوان الإسرائيلي من أضرار بالغة بحق المدنيين في قطاع غزة.