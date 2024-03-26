«الشعب الجمهوري»: قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في غزة نتيجة للجهود المصرية

ثمّن عياد رزق القيادي بحزب الشعب الجمهوري، قرار مجلس الأمن بشأن وقف إطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان، مؤكدًا أن القرار من شأنه توسيع دائرة الفرص نحو وقف دائم ومستدام للحرب على الأراضي الفلسطينية، وردع مخطط التهجير القسري الذي تسعى إلى حكومة الاحتلال الإسرائيلي للجور على حقوق أهالي غزة، وسلب أراضيهم، وضياع حقهم في إقامة دولتهم.

قرار وقف إطلاق النار نتيجة للجهود المصرية

ودعا رزق، في بيان له اليوم، إلى تطبيق قرار مجلس الأمن بشكل فوري حفاظا على أرواح الأبرياء من أبناء الشعب الفلسطيني، لوقف نزيف الدماء ووضع حد لسقوط الضحايا من المدنيين الفلسطينيين والأطفال والمرضى، ووقف التجويع والإبادة الجماعية التي يتبعها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.

وأشار القيادي بحزب الشعب الجمهوري إلى أن القرار يأتي نتيجة ثمار جهود مصر ومساعيها لوقف إطلاق النار ودعم الشعب الفلسطيني والضغط نحو إتاحة الفرصة لدخول المساعدات الإنسانية والإغاثية اللازمة والأدوية والمستلزمات الطبية والوقود اللازم الذي يفتقره أهالي غزة لمساعدتهم على المعيشة.

تكثيف الجهود لاحتواء أزمة قطاع غزة

ونوه رزق أيضًا إلى أن قرار مجلس الأمن يفتح المجال للتعامل مع كافة عناصر الصراع، وتكثيف الجهود الحثيثة مع الأطراف الدولية والإقليمية من أجل احتواء أزمة قطاع غزة في أسرع وقت التي تتسع رقعتها وباتت تهدد الأمن الإقليمي العربي والدولي.

ولفت إلى أن القرار ساهم في إجماع المجتمع الدولي الذي ظل صامتًا وعاجزًا أمام جرائم الاحتلال، ليبدأ التحرك نحو تعزيز مساعي وقف العدوان وحرب الإبادة التي تشنها قوات الكيان الصهيوني على الشعب الفلسطيني والتهجير القسري الجبري الذي يحاول نتنياهو فرضه، مؤكدًا أن هذا القرار خطوة في الاتجاه الصحيح نحو وقف كامل ودائم للحرب على غزة، وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من كامل الأراضي الفلسطينية، والاعتراف بحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم.