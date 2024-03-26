«العموم البريطاني»: وقف إرسال الأسلحة إلى إسرائيل خيار مطروح بعد قرار مجلس الأمن

قال أفضال خان، عضو مجلس العموم البريطاني، إن الحكومة البريطانية كانت جزءا من تمرير قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في غزة، والأمم المتحدة تتوقع من كل الدول احترام هذا القرار، لكن يظل الموضوع الرئيسي أن إسرائيل في أغلب الأحوال ستماطل على هذا القرار، ولدى بريطانيا مسؤولية بتوقيع عقوبات على إسرائيل.

وأضاف «خان»، خلال مداخلة على قناة القاهرة الإخبارية، أنه في هذه اللحظة هناك نقاش إذا ما كان يتوجب إصدار بيان بواسطة مجلس العموم، خاصة في ظل الإجراءات التي تمت في الفترة الأخيرة، والحكومة الآن تبدو مترددة في إرسال مزيد من الأسلحة إلى إسرائيل، وهذا خيار مطروح، على الرغم من أنه في الماضي كان هناك موقف مشابهة لذلك إبان حكم مارجريت تاتشر وتوني بلير، لذلك الوضع الحالي غير واضح بصورة كبيرة.

وأشار إلى أن أمريكا هي التي يتوجب التركيز عليها كونها المصدر الرئيسي للأسلحة لإسرائيل، ومن الواضح أنهم ليسوا سعداء بموقف إسرائيل مؤخرا، لافتا أنه يجب على إسرائيل أن تحترم قرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة، خاصة أن هناك الكثير من القتلى والضحايا.