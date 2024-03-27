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القليوبية تتسلم دفعة ثالثة من السكر المدعم بكمية 72 طنا

كتب:

حسن صالح
12:10 م | الأربعاء 27 مارس 2024
القليوبية تتسلم دفعة جديدة من السكر المدعم

القليوبية تتسلم دفعة جديدة من السكر المدعم

تفقد عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، اليوم تسلم المحافظة عدد 72 طن سكر عبر 6 سيارات لتوزيعها على مدن بنها وطوخ وكفر شكر والخانكة وشبين القناطر وأحياء غرب وشرق شبرا الخيمة، لتلبية احتياجات المواطنين وتوفير كافة السلع الأساسية بأسعار مخفضة.

استلام 143 طن سكر على مدار أسبوعين

وأوضح محافظ القليوبية أن هذه الكمية تعد الدفعة الثالثة التي استملتها المحافظة، حيث تم استلام 143 طن سكر على مدار أسبوعين وتم توزيعها على القرى الأكثر احتياجا بمدن بنها وطوخ وكفر شكر، مؤكدا أنه سيتم استكمال التوزيع بكميات أخرى لقرى المحافظة.

توافر كافة السلع الأساسية

وبعث محافظ القليوبية رسالة طمأنة للمواطنين أكد فيها توافر كافة السلع الأساسية في الأسواق، فصلا عن الاستمرار في ضخ المزيد من الكميات الإضافية من السلع بالمنافذ والأسواق لسد متطلبات الأهالي خاصة مع حلول شهر رمضان. 

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