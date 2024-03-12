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«القليوبية» تتسلم 72 طن سكر لتوزيعها على القرى الأكثر احتياجا بالمحافظة

كتب:

حسن صالح
02:34 م | الثلاثاء 12 مارس 2024
استلام كميات جديدة من السكر بالقليوبية

استلام كميات جديدة من السكر بالقليوبية

تسلم اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية 72 طن سكر عبر 6 سيارات، لتوزيعها على القرى الاكثر احتياجا وذلك بمدن بنها وطوخ وكفر شكر في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتلبية احتياجات ومتطلبات المواطنين، وتوفير كافة السلع الأساسية والاستراتيجية وتقديم أوجه الدعم للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا لتوفير حياة كريمة وآمنة لهم.

استكمال توزيع كميات السكر المدعم 

وقال محافظ القليوبية، إن هذه الكمية سيجري توزيعها على القرى الأكثر احتياجًا بمدن بنها، وهي: مرصفا والرملة وفي مدينة طوخ بقرى كفر منصور وإمياي وفي مدينة كفر شكر بقرى أسنيت وكفر منصور وعزبة الجندي.

رسالة طمأنة للمواطنين

 وبعث محافظ القليوبية رسالة طمأنة للمواطنين أكد فيها على توافر كافة السلع الأساسية والاستراتيجية ومستمرون فى ضخ المزيد من الكميات الإضافية من السلع بالمنافذ والأسواق لسد متطلبات الأهالي خاصة مع حلول شهر رمضان. 

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