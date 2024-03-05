محافظ القليوبية: توفير 170 طن سكر لبيعه للمواطنين بـ27 جنيها

أعلن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، توفير 170 طن سكر لتوزيعه على المعارض والمحلات وبيعه بسعر 27 جنيها للكيلو، وذلك في إطار متابعته لتطبيق مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية تحت إشراف مديرية التموين.

جودة المواد الغذائية المُنتجة

وتفقد محافظ القليوبية أحد مصانع تعبئة المواد الغذائية في بنها، للاطمئنان على جودة المواد الغذائية المُنتجة، وكميات السكر المُخصصة للمبادرة، ومدى توافرها بأسعار مُخفضة للمواطنين، مؤكدا أهمية توفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة للمواطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

تكثيف الرقابة على الأسواق

كما وجه المحافظ بضرورة تكثيف الرقابة على الأسواق، والتأكد من عدم وجود أي مخالفات أو احتكار للسلع، وتأتي هذه الجولة في إطار حرص المحافظة على توفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مُخفضة، وتحسين مستوى المعيشة.

في سياق آخر، عقد محافظ القليوبية اجتماعا في مكتبه بديوان مدينة شبرا الخيمة، مع ملاك وساكني العقارات المطلة على الطريق الدائري بنطاق حي شرق شبرا، لبحث سرعة الانتهاء من تطوير ودهان الواجهات، وذلك لإبراز المظهر الحضاري لتلك العقارات بعد الانتهاء من مشروع توسعة الطريق الدائري.

وخلال الاجتماع أكد المحافظ أن الدولة أنفقت المليارات على مشروع توسعة الطريق الدائري، وواجب وطني علينا جميعا الوقوف جنبا إلى جنب ومنع أي مظاهر عشوائية تشوه المظهر الحضاري لمسار الطريق، مؤكدا أن المحافظة ستقدم كافة أوجه الدعم التي يحتاج إليها المواطنون لإنهاء أعمال التطوير والدهانات لتظهر بالشكل الحضاري اللائق .

وناقش المحافظ خلال الاجتماع أيضا ملف التعويضات للعمارات التي تم إزالتها والعمارات التي سيتم إزالتها لإنشاء طريق الخدمة أسفل الطريق الدائري، مشيرا أنه تم استعجال الهيئة العامة للطرق والكباري وهيئة المساحة لسرعة صرف التعويضات المستحقة خلال الفترة القليلة المقبلة.

وتطرق المحافظ خلال اجتماعه إلى أن محافظة القليوبية تعمل على قدم وساق للنهوض بمنظومة رفع القمامة، حيث تم التعاقد مع إحدى الشركات التي تقوم بدورها بجمع القمامة من أمام المنازل، وطالب المواطنين أصحاب تلك العقارات بعدم إلقاء القمامة بالشوارع الرئيسية والاكتفاء بوضعها بصندوق خاص أمام منازلهم، وستقوم الشركة بعمل ثلاث ورديات على مدار اليوم لجمع القمامة ونقلها إلى المقلب الوسيط.

وتعد منظومة النظافة الجديدة بمدينة شبرا الخيمة طفرة جديدة وتحسن ملحوظ بمستوى النظافة العام شعر به المواطن في وقت بسيط وسترتفع نسب التحسن بشكل تدريجي خلال الفترة المقبلة.