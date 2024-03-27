ما حكم قطرة الأذن في رمضان وأهم 10 مبطلات للصيام؟.. أمين الفتوى يوضح

استخدام الأدوية خلال شهر رمضان أمر حساس للصائمين في شتى بقاع الأرض، حيث يُثير كثير من الاستفسارات حول مدى صحة صيامهم من عدمه، ولذلك يتساءل كثيرون عن حكم قطرة الأذن في رمضان.

حكم قطرة الاذن في رمضان

وفيما يتعلق بحكم قطرة الأذن في رمضان، أوضح الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أنّ استخدام قطرة الأذن لا يُفطر إلا إذا كان هناك ثقب في الأذن يمكن للدواء أو المادة المستخدمة أن تصل إلى الحلق. وأشار إلى أن استخدام قطرة الأنف يفسد الصيام؛ لأنها قد تصل إلى الحلق، وإذا شعر المريض بطعمها في حلقه، فإنه يُفطر.

مبطلات الصيام

وبخلاف الحديث عن حكم قطرة الاذن في رمضان، كانت دار الإفتاء قد حذّرت من 10 مبطلات للصيام، كما يلي.

إدخال شيء إلى الحلق والفم.

إدخال شيء إلى الأنف، وهناك اختلاف على بخاف الأنف.

الجماع.

الاستيقاء.

خروج دم الحيض والنفاس.

الردة من المفطرات.

الحقنه الشرجية لأنها تصل للمعدة.

الحقنه المغذية التي تغني عن الطعام لعدة أيام.

إخراج الدم بالحجامة.

تدخين السجائر.