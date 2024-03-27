شيماء البرديني: «المتحدة» تقود معركة الوعي بصورة نموذجية في دراما رمضان «فيديو»

قالت الكاتبة الصحفية شيماء البرديني، رئيس التحرير التنفيذي لجريدة الوطن، إن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تقود معركة الوعي من خلال دراما رمضان بصورة نموذجية، مشيرة إلى أن الوعى أحد الاحتياجات التي يحتاج إليها المواطن المصري.

وأضافت «البرديني» خلال لقائها على القناة الأولى والفضائية المصرية: «الشركة المتحدة تقدم الوعي كأحد الاحتياجات الضرورية للمواطن، وكذلك الترفيه والأعمال التى تخاطب الأطفال والأسرة كلها، فضلا عن الأعمال الكوميدية سواء الاجتماعية أو الفنتازيا.

لمسات من الكوميديا الإنسانية والحياتية في عتبات البهجة

وتابعت: «عتبات البهجة رغم إنه مسلسل تقيل، لكنه أيضًا به لمسات من الكوميديا الإنسانية والحياتية، يكفي أن النجم الكبير يحيى الفخراني ظاهر وكأنه يوتيوبر بيقدم محتوى جاذب عبر السوشيال ميديا، وظهور يحيي الفخراني في دراما رمضان في حد ذاته بهجة، فهي عتبات الفخراني وليست عتبات البهجة».

جرعة الواقع في دراما المتحدة كبيرة

وأكملت رئيس التحرير التنفيذي لجريدة الوطن: «مسلسل وبينا ميعاد كان بيشركنا في الحلول، وبنبقى قاعدين بنتفرج بندخل، بيغششونا حلول، ويعطونا نموذج للحياة التي نعيشها، وهذة المشكلات عشناها داخل منازلنا ومع أولادنا، جرعة الواقع في الدراما أكبر».

الجيل الجديد من الفنانين لافت للانتباه

وأشارت إلى إنَّ الجيل الجديد من الفنانين «شايلين مسلسلات ومتصدرين بطولة الأعمال»، مستشهدة بمسلسل «مسار إجباري»: «لافت للانتباه بشكل كبير، ومدهش في كل التفاصيل، سواء الفكرة مختلفة والشباب فالفنان عصام عمر يظهر من خلال المسلسل في التجربة الثانية أو الثالثة له».

وتابعت البرديني: «الشباب المشاركون في مسلسل إمبراطورية ميم موهوبون بشكل غير طبيعي وشايفين فيهم ولادنا والتطور، وولادنا بقوا بيتكلموا زيهم».

وأضافت: «نشيد هنا بالمساحة التي يعيطها النجوم الكبار للجيل الجديد عبر إتاحة الفرصة أن يشاركوهم البطولة، وهذا موجود بكل المسلسلات، نجم بارز وتنظيم، والفكرة ليست في المساحة فقط فالدور مؤثر ومكمل للبطل».