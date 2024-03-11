بعد نجاح «وبينا ميعاد».. هل يغير أسامة الهادي جلده في مسلسل المعلم؟

أحداث وقصص كثيرة، يعيشها الفنان مصطفى شعبان في مسلسل المعلم، وبعد البرومو الرسمي للمسلسل، الذي عُرض على منصة «watch it»، وشاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ظهر الفنان الشاب أسامة الهادي، بشخصية مختلفة، ما جعل الجمهور يتساءل عن ما إذا كان هناك وجه شبه بينه وبين دوره في مسلسل وبينا ميعاد.

نجاح باهر حققه، مسلسل وبينا ميعاد، خاصة الجزء الثاني منه، إذ ظهر أسامة الهادي بدور الشاب المرح الكوميدي، الذي يهوى المزيكا والغناء، ويظل طوال حلقات المسلسل وهو يمارس هوايته المفضلة بعد فتح استوديو خاص به داخل منزله.

أحداث مسلسل وبينا ميعاد

علاقة صداقة قوية، تحولت إلى قصة حب جمعت أسامة الهادي الذي أدى شخصية طاهر، مع الفنانة أميرة أديب التي قامت بدور «هند»، وهو ما جعل الجمهور يتعلق بهما وأحبهما سويًا، فضلًا عن باقي العائلة في المسلسل.

وحينما عُرض البرومو الرسمي لمسلسل المعلم، ظهر أسامة الهادي، الذي أوضح شخصيته «منعم»، وهو يحاول سرقة والده، وسط حالة من دهشة الجمهور.

مسلسل المعلم

مسلسل المعلم، بطولة مصطفى شعبان، وسهر الصايغ، وهاجر أحمد، وأحمد بدير، وانتصار، ومحمود الليثي، وأحمد فؤاد سليم، وأحمد بدير، ومحمد العمروسي، وسلوى عثمان، ومنذر رياحنة، ومحمود الليثي، وأحمد عبد الله محمود، وطارق النهري، وعلاء زينهم.

وتأليف محمد الشواف وعمرو الدرديري، وإخراج مرقس عادل، وإنتاج شركة سينرجي.