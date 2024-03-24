خالد يوسف يهنئ الشركة المتحدة بموسم دراما رمضان: «تفهم مسئوليتها جيدا»

حرص المخرج خالد يوسف، على توجيه التهنئة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بسبب نجاح الكبير لمسلسل حق عرب، للفنان أحمد العوضي، الذي يعرض حاليا بالسباق الرمضاني 2024.

خالد يوسف يشيد بمسلسل حق عرب لـ أحمد العوضي

وكتب خالد يوسف عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلا: «الشعبية والجماهيرية هنا في الشارع المصري وسط الناس الحقيقية وليس عبر أرقام المشاهدات والترندات الفيك الوهمية».

خالد يوسف يوجه الشكر للشركة المتحدة

وأضاف: «التهنئة للعوضي ولزملائه من ابطال وبطلات المسلسل وللمخرج إسماعيل فاروق وللكاتب محمود حمدان وللمصور جلال الزكي، وللشركة المتحدة وعلى رأسها عمرو الفقي والعاملين معه التي تفهم مسئوليتها جيدا فتقدم إنتاجا غزيرا ومتنوعا تعرف كيف تنتقي ما هو تاريخي وما هو عصري يرتقي بالحس الإنساني ويرسخ لمنظومة قيم رفيعة ويحارب خفافيش الظلام وتحية كبيرة للمنتج الكبير تامر مرسي ولمايسترو الإنتاج الدرامي حسام شوقي ولفريقه».