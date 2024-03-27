نقيب المهندسين يلتقي عددا من المطالبين بضمهم إلى حافز المهن الطبية

استقبل المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، مجموعة من المهندسين العاملين في وزارة الصحة، إذ تناول اللقاء مطالبهم بشأن ضمهم إلى حافز المهن الطبية، إسوة بكل العاملين في القطاع الطبي.

حافز المهن الطبية

وأكد النبراوي استمرار التحركات والجهود المبذولة سعيًا لإدراجهم ضمن الكادر الطبي حافز المهن الطبية، موضحا أن الفترة المقبلة ستشهد عدد من الخطوات، بينها التواصل مع وزير الصحة، بجانب عقد لقاء موسع في نقابة المهندسين بين مهندسي الصحة ومجموعة من أعضاء مجلس النواب لطرح هذه القضية في البرلمان؛ بهدف تعديل بعض أحكام القانون رقم 14 لسنة 2014، الخاص بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزراة الصحة غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة.

تحسين أوضاع المهندسين العاملين بالصحة

وأشار إلى أن النقابة ستواصل سعيها من أجل تحسين أوضاع المهندسين العاملين بوزارة الصحة، ومساواتهم مع زملائهم العاملين بالقطاع الطبي والهيئات الصحية المختلفة.