نقيب المهندسين: 3 تيسيرات تنظيمية جديدة للاشتراك في مشروع العلاج

قال نقيب المهندسين، طارق النبراوي، إن مشروع العلاج يمثل أهمية كبيرة لأعضاء النقابة، لذلك حرصت النقابة على تقديم أفضل خدمة لهم هذا العام، وذلك من خلال اتخاذ إجراءات تنظيمية جديدة.

وأوضح أن النقابة عملت على توفير مزيد من نوافذ الاشتراك والتجديد بالمشروع، وعدد من النوافذ للدفع الإلكتروني، وأخرى لكبار السن، وذلك بهدف تسهيل عملية التقديم على مشروع الرعاية الصحية على أعضاء النقابة.

خدمات مشروع العلاج

وأشار في تصريحات لـ«الوطن» إلى أن النقابة تعمل باستمرار على تطوير مشروع العلاج بأكثر من وسيلة، سواء بإدخال خدمات جديدة، منها توفير مزيدا من نوافذ الاشتراك والتجديد بالمشروع، وتوفير عدد من النوافذ للدفع الإلكتروني، وأخرى لكبار السن، بالإضافة إلى تحسين الخدمة والتوسع في التعاقد مع جهات عدة وإضافة خدمات طبية وجديدة، موضحا أن كل التحديثات تهدف إلى توفير سبل الراحة وتقديم خدمة متميزة للمهندسين وأسرهم.

خدمات الدليل الطبي للمهندسين

وكانت أعلنت النقابة عن إتاحة تطبيق إلكتروني «موبايل أبلكيشن» يوفر خدمات الدليل الطبي للجهات العلاجية حسب المناطق، وخدمات الموافقات الطبية، وخدمات المقترحات والشكاوى، إضافة إلى خدمة أخبار مشروع الرعاية الصحية، وجرى إعلانه قبل فتح باب الاشتراك والتجديد بمشروع الرعاية الصحية يمكّن المهندس من الاشتراك أو التجديد، أو إضافة عضو من مكانه دون الاضطرار للمجيء إلى مقر النقابة، والتوجيه بزيادة عدد شبابيك مراجعة بيانات المهندسين لسرعة انتهاء إجراءات الاشتراك أو التجديد.