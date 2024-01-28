نقيب المهندسين: نسعى لتنظيم الانتخابات المقبلة على أفضل وجه

عقدت شعبة الهندسة الميكانيكية في نقابة المهندسين، برئاسة المهندس الاستشاري عبدالله دهينة، جمعيتها العمومية بعد اكتمال النصاب القانوني، بحضور المهندس الاستشاري محمد عبدالمجيد- وكيل الشعبة، والمهندس محمد رضا عصر- أمين الشعبة، والمهندس أسامة حسن- أمين مساعد الشعبة، والدكتور مهندس أحمد فرج عضو المجلس الأعلى رئيس لجنة القيد والمعادلات بالشعبة.

جمعية الشعبة الكهربائية للمهندسين

في كلمته أكد المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، سعادته بالمشاركة في الجمعية العمومية لشعبة الهندسة الميكانيكية، وقال: «أشعر بسعادة بالغة للمشاركة في الجمعية العمومية لمهندسي الشعبة التي أنتمي إليها، والتي تضم قامات علمية ومهنية كبيرة ومحترمة»، مشيدًا بنشاط مجلس الشعبة والتي ظهر من خلال فعالياتها المختلفة، ما يصب في خدمة مهندسي الميكانيكا.

وأضاف نقيب المهندسين: «أمضينا عامًا لم يكن سهلًا ونجحنا في حماية استقلال النقابة، وأن تكون نقابتنا حاضرة وقوية في قضايا هندسية ونقابية شائكة وكان لزامًا علينا التعرض لها»، لافتًا إلى أن هناك انتخابات قادمة وجمعية عمومية نأمل أن تمر على أفضل وجه وبالشكل الذي يليق بمهندسي مصر، موجها الشكر للجميع متمنيًا من الجميع الوقوف بجانب النقابة في كل قضاياها وملفاتها.

من جانبه، وجّه الدكتور المهندس هشام سعودي، الشكر لنقيب المهندسين لحرصه على حضور فعاليات الجمعية العمومية للشعبة ودعمه الكامل لكل الشعب بالنقابة، مثمنًا دور مجلس شعبة الهندسة الميكانيكية فيما بذلوه من جهد طوال مدتهم الانتخابية.

وأكد سعودي «نعمل جميعًا للارتقاء بمهنة الهندسة ونأمل أن تستمر النقابة في القيام بدورها المحلي والإقليمي»، متمنيًا استمرار دور الشعبة الرائد في بناء مصر الحديثة.

بدوره وجه المهندس الاستشاري عبدالله دهينة، الشكر لنقيب المهندسين ووكيل النقابة على حرصهما مشاركة الشعبة عرسها السنوي، كما توجه بالشكر لجميع مهندسي الشعبة وفي القلب منهم ممثليها بالمجلس الأعلى للنقابة وأعضاء هيئة مكتب الشعبة لما بذلوه من جهد وعطاء في إقامة فعاليات الشعبة والتي ساهمت وبشكل كبير في جذب وحضور عدد كبير من المهندسين لهذه الفعاليات.

إعداد لائحة مزاولة المهنة

كما تطرق رئيس الشعبة في كلمته إلى بعض الأعمال والمهام التي نفذتها شعبة الهندسة الميكانيكية خلال الفترة الماضية والتي من بينها كيفية الحصول على لقب استشاري وبعض البروتوكولات التي وقعتها وورش العمل والمعارض التي اشتركت فيها، مشيدًا بأعضاء مجلس الشعبة المشاركين في لجان النقابة المختلفة، لافتًا إلى المشاركة الفاعلة للشعبة في إعداد لائحة مزاولة المهنة، مؤكدًا سعي الشعبة الدائم أن يكون تخصص استشاري مكافحة الحريق حق أصيل وخاص فقط بشعبة الهندسة الميكانيكية.

ومن جانبه قام المهندس محمد رضا عصر، بعرض لأنشطة الشعبة والتعريف بمجلسها ومهامه، مبينًا مهام لجان الشعبة المختلفة والتي من بينها لجنة الهندسة الاستشارية والتي عقدت 15 اجتماعًا.. وتلقت خلال هذه الاجتماعات 53 طلبًا للحصول على لقب استشاري، وطلب إضافة مجال، وطلب مكتب استشاري تم تقديمه ودراسته، تمت الموافقة على 47 طلبًا، وتأجيل 4 طلبات للاستيفاء والمقابلة، وعدد طلبين للفحص.وفيما يخص لجنة القيد والمعادلات.

أوضح عصر أن اللجنة عقدت 10 اجتماعات تلقت خلالها 39 طلب إضافة لقب دكتور، 37 منها تمت الموافقة عليها وتأجل طلبين للاستيفاء، كما تلقت اللجنة 22 طلب إضافة ماجستير، تمت الموافقة على 18 منها، وتأجيل طلبين للاستيفاء ورفض طلبين.وتلقت اللجنة 218 طلب قيد ومعادلة شهادات أجنبية، تمت الموافقة على 215 طلب، وتأجيل 3 طلبات لاستيفاء البيانات، إضافة إلى تلقي اللجنة طلبين تصريح مزاولة مهنة لمهندس أجنبي تم الموافقة عليهما.