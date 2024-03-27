مكتبة الإسكندرية تُصدر كتاب «المتصوفة ومنشآتهم المعمارية في العصر الإسلامي»

أصدر مركز دراسات الإسكندرية وحضارة البحر المتوسط Alex Med بقطاع البحث الأكاديمي في مكتبة الإسكندرية، كتاب «متصوفة الإسكندرية ومنشآتهم المعمارية في العصر الإسلامي» تأليف الدكتور أيمن الجوهري، الذي يتناول فية المؤثرات الفكرية التي أثرت في تاريخ التصوف على مدى القرون القديم بداية من القرن الـ6 الهجري وحتى القرن الـ16.

محاولة التعرف على أسباب ارتباط الزهاد بالإسكندرية

يتناول الكتاب جانبًا مهمًا من تاريخ مدينة الإسكندرية في العصر الإسلامي والعصر الحديث، حيث يبدأ الكتاب بمحاولة التعرف على أسباب ارتباط العلماء والزهاد والصالحين وإقامتهم بمدينة الإسكندرية خاصة الوافدين من بلاد المغرب، وأماكن إقامتهم وكيف كانت حياتهم بالإسكندرية وكيف عاشوا فيها وتواريخ تواجدهم.

ويعرض الكتاب في الفصل الأول مفهوم التصوف الإسلامي ونشأته ومراحل تطوره بالإضافة إلى المؤثرات الفكرية التي أثرت فيه، بينما يتناول الفصل الثاني التصوف والمتصوفة بمدينة الإسكندرية من القرن 6-13الهجري، والـ12- 19الميلادي، وأخيرًا يأتي الفصل الثالث للحديث عن منشآت التصوف بمدينة الإسكندرية كالرباطات والخانقاوات والتكايا والقباب الضريحية مستعينًا بالوثائق والمصادر التاريخية.