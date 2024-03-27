«مديري قالي امضي ومشي الموضوع علشان هو أخذ رشوة».. وعلي جمعة يرد

أجاب الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، على سؤال أحد الحضور حول إن كلنا يعلم أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فماذا لو أمر رئيس العمل بفعل معصية بأخذ رشوة أو أمضى ومشى الموضوع، ماذا يفعل المرؤوس في هذه الحالة؟

وأضاف «جمعة»، خلال حلقة برنامج «نور الدين»، والمُذاع على شاشة «قناة الناس»، اليوم الثلاثاء: «اصطدمنا كتير بالموضوع، هو قالي روح خد رشوة كلام مفيش فيه كلام، اتفاق إن الرشوة حرام وغلط ومش هعملها متعملها».

وتابع مفتى الديار المصرية السابق: «كثير للغاية مما عرض علينا في حياتنا كان لها وجه تاني، فهي مش كده رشوة أو سرقة، أنا ممكن اعمل كده ارتكابا لاخف الضررين، لما تقوله ده غلط يقولك متخفش ده أنا عارف بعمل».