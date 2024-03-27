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دراما المتحدة

الحكومة تقر عدم إضافة أي أعباء ضريبية على المواطنين أو المستثمرين

كتب:

أسماء زايد
03:11 م | الأربعاء 27 مارس 2024
مجلس الوزراء

مجلس الوزراء

أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، عن استهداف الحكومة نمو الإيرادات غير الضريبية بنسبة 60%، والإيرادات الضريبية بنسبة 30%، كاشفا عن قرار الحكومة بعدم إضافة أي أعباء ضريبية على المواطنين أو المستثمرين.

وكشف وزير المالية، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، عن أنه سيتم توسيع القاعدة الضريبية بتعظيم جهود الاستغلال الأمثل للنظم الضريبية الإلكترونية في دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.

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