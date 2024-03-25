مجلس الدولة ينظم حفل إفطاره السنوي بحضور عدد من الوزراء

نظم مجلس الدولة، حفل إفطاره الرمضاني السنوي، بحضور عدد من الوزراء وسفراء الدولة العربية والأجنبية، ورؤساء الهيئات القضائية، والعشرات من الشخصيات العامة وشيوخ قضاة مصر وأعضاء المجلس.

مجلس الدولة يستقبل الوزراء في إفطاره السنوي

واستقبل المستشار عادل عزب رئيس مجلس الدولة الحضور، كان على رأسهم المستشار عمر مروان وزير العدل، والمستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، والدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد عبّد العال محافظ القاهرة، والمستشار حازم بدوي رئيس محكمة النقض، والمستشار علاء الدين فؤاد وزير الشؤون البرلمانية، المستشار بولس إسكندر رئيس المحكمة الدستورية العليا.