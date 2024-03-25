رئيس الوزراء يلتقي وفدا من أعضاء مجلس النواب الأمريكي كتب: أسماء زايد 01:27 م | الإثنين 25 مارس 2024 رئيس مجلس الوزراء يلتقي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وفدًا من أعضاء مجلس النواب الأمريكي. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: مجلس الوزراء يوافق على تعديل قرار بإنشاء مقر جديد لجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بمدينة طيبة بالأقصر وإضافة كلية "الطب البشري" مجلس الوزراء يوافق على إضافة كلية طب بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا مجلس الوزراء يناقش عددا من القرارات والموضوعات المهمة اليوم بدء اجتماع مجلس الوزراء برئاسة مدبولي في العاصمة الإدارية الجديدة مجلس الوزراء يوافق على استيراد مليون طن سكر خلال عام 2024 مجلس الوزراء مجلس النواب الأمريكي رئيس مجلس الوزراء بقلم أسماء زايد