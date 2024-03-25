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دراما المتحدة

رئيس الوزراء يلتقي وفدا من أعضاء مجلس النواب الأمريكي

كتب:

أسماء زايد
01:27 م | الإثنين 25 مارس 2024
رئيس مجلس الوزراء

رئيس مجلس الوزراء

يلتقي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وفدًا من أعضاء مجلس النواب الأمريكي. 

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