وزارة العدل: المحاكم الاقتصادية فصلت في 35 ألف قضية خلال عام 2023

تعد المحاكم الاقتصادية هي إحدى أنواع المحاكم المتخصصة التي تم إنشاؤها بموجب القانون رقم 120 لسنة 2008 في إطار رغبة الدولة نحو إعمال مبدأ التخصص القضائي، الذي يحقق جودة العملية القضائية من حيث الإنجاز المتقن والسريع للدعاوى ومما يسهم في تعزيز الاستثمار الداخلي وجذب رؤوس الأموال الأجنبية.

وتوجد في مصر 8 محاكم اقتصادية وهي محكمة القاهرة - محكمة الإسكندرية - محكمة طنطا محكمة المنصورة - محكمة الإسماعيلية - محكمة بني سويف - محكمة أسيوط محكمة قنا.

دعاوى المحاكم الاقتصادية على مستوى الجمهورية

ووفقاً للوزاة العدل، فقد بلغت جملة الدعاوى التي نظرتها المحاكم الاقتصادية خلال ألفترة من 1 يناير 2023 حتى 31 ديسمبر 2023 عدد 48 ألفا و153 دعوى تم الفصل في عدد 35 ألفا و813 دعوى بنسبة إنجاز 74%، وذلك على النحو التالي:

- عدد 17 ألفا و852 دعوى مدني ابتدائي تم الفصل في عدد11 ألفا و145 دعوى بنسبة إنجاز 62%.

-عدد 17 ألفا و526 دعوى جنائي ابتدائي تم الفصل في عدد15 ألفا و541 دعوى بنسبة إنجاز 88.6%.

-عدد 6 آلاف و657 دعوى استئناف مدني تم الفصل في عدد 3994 دعوى بنسبة إنجاز 60%.

- عدد 6 آلاف و118 دعوى استئناف جنائي تم الفصل في عدد 5 آلاف و133 دعوى بنسبة إنجاز 84%.