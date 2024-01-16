رئيس «النواب» يطالب وزير العدل بمتابعة مشروع قانون تعديل بعض أحكام المحاكم الاقتصادية

قال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إنّ المجلس تلقى مجموعة من مشروعات القوانين التي تهدف إلى دعم بيئة الاستثمار، ومنها مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون المحاكم الاقتصادية.

وأوضح جبالي خلال كلمته في الجلسة العامة اليوم، أنّ المشروع يتضمن العديد من المشاكل، ومنها معيار اختصاص المحكمة في بعض النزاعات المنظورة أمامها، بحسب تعريف المستثمر في قانون الاستثمار، مشددا على أنّ التعريف متغير بحسب القطاعات الاستثمارية التي تحددها اللائحة التنفيذية، وهو أمر غير جائز دستوريا.

ووجّه رئيس مجلس النواب، الشكر إلى رئيس مجلس الوزراء على توجيهاته المستمرة بالتنسيق الدائم مع مجلس النواب، مطالبا وزير العدل بسرعة متابعة هذا الملف والعمل على الانتهاء من المشروع حتى يتسنى مناقشته وإصداره.