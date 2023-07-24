الأوراق المطلوبة للقيد بجدولي الابتدائي والاستئناف في نقابة المحامين

حددت نقابة المحامين الأوراق المطلوبة للقيد بجدولي الابتدائي والاستئناف، مؤكدة أن الأوراق المطلوبة لنقل القيد تقدم من صاحب الشأن شخصيا.

وجاءت الأوراق المطلوبة لكل من القيد الابتدائي وقيد الاستئناف بنقابة المحامين كالتالي:

الأوراق المطلوبة للقيد الابتدائي

صورة البطاقة الشخصية (بطاقة الرقم القومي بمهنة محام).

إيصال سداد الرسوم من إدارة التحصيل.

شهادة تعديل قيد من السجلات وذلك بعد سداد الرسوم بالنقابة.

المعاملة العسكرية أو الإعفاء النهائي إذا لم يقدم من قبل أو تم سحبه ولم يرد.

شهادة إنهاء تدريب من المحامي الذي جرى التدريب بمكتبه ثم اعتمادها من النقابة الفرعية التابع لها.

برنت تأمينات قطاع عام وخاص وقطاع حكومي.

وحددت نقابة المحامين بالنسبة لمحامي الإدارات القانونية أن يجرى تقديم موافقة الشئون القانونية بالشركة التي يعمل بها على تعديل درجة القيد، كما يحصل على خطاب من لجنة القيد بعد سداد الرسوم لإحضار ملف الخدمة الخاص به للتلخيص وبيان الوصف الوظيفي وإذا كان حصل على إجازات بدون مرتب من جهة عمله أم لا، ثم يتسلمه المحامي بعد ذلك لإعادته لجهة العمل، وذلك بديلا عن البند رقم 6 بالنسبة للمحامي الحر.

الأوراق المطلوبة للقيد بالاستئناف

أما القيد بالاستئناف فجاءت الأوراق المطلوبة كالتالي:

شهادة بعنوان المكتب من النقابة الفرعية التابع لها.

صورة بطاقة الرقم القومي (بمهنة محام).إيصال سداد الرسوم.

شهادة تعديل قيد من إدارة السجلات بالنقابة.

برنت تأمينات قطاع عام وخاص وقطاع حكومي.المعاملة العسكرية أو الإعفاء النهائي إذا لم يقدم من قبل أو تم سحبه ولم يرد.

أما بالنسبة لمحامي الإدارات القانونية في القيد بالاستئناف، عليهم تقديم موافقة الشئون القانونية بالشركة التي يعمل بها على تعديل درجة القيد، كما يحصل على خطاب من لجنة القيد بعد سداد الرسوم لإحضار ملف الخدمة الخاص به للتلخيص وبيان الوصف الوظيفي وإذا كان حصل على إجازات بدون مرتب من جهة عمله أم لا، ثم يتسلمه المحامي بعد ذلك لإعادته لجهة العمل، وذلك بديلا عن البند رقم 1 بالنسبة للمحامي الحر.