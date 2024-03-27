وزيرة التخطيط: أولوية الحكومة في خطة التنمية تحسين مستوى معيشة جميع الفئات

كشفت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن أولوية الحكومة في المبادئ الحاكمة لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2024-2025 - المُتوافقة مع رؤية مصر 2030 المُحدَّثة- هي تحسين مستوى معيشة جميع الفئات الاجتماعية.

تستهدف تحسين مستوى المعيشة

ونوهت خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، أن الحكومة تستهدف تحسين مستوى معيشة الفئات من خلال عدة عوامل وهي:

- توفير التعليم الجيد والتدريب وصقل المهارات.

- التأهل للوظائف المستقبلية التي تعتمد على البحث العلمي والابتكار.

- إتاحة تأمين صحي مُلائم.

- تحقيق العدالة والإتاحة.

أكدت أن هذه المبادئ ستؤدي إلى تمتع جميع المواطنين، خاصة شرائح المجتمع الأكثر احتياجاً والفئات الأولى بالرعاية، بجميع الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدينية والثقافية، مع ضمان حصولهم على الفرص ذاتها في الوصول إلى جميع الخدمات العامة.

أهداف رؤية مصر 2030

أشارت الدكتورة هالة السعيد، إلى الأهداف التنموية ذات الأولوية في إطار رؤية مصر 2030 المُحدّثة وتشمل:

- تعزيز إتاحة الخدمات الصحية.

- الارتقاء بالمنظومة التعليمية.

- إثراء الحياة الثقافية والرياضية.

- ضمان الأمن المائي والغذائي.

- تحفيز التصنيع المحلي.

- إتاحة السكن اللائق.

- توفير نظم نقل آمنة ومستدامة.

- بناء الاقتصاد الرقمي والمعرفي.

- تعزيز التنمية المكانية والمحلية.

- التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

- ضمان توفير حقوق الإنسان.

- الإدماج وتكافؤ الفرص.