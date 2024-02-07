النائب عمرو فهمي: قرارات الحماية الاجتماعية تعزز جهود تحسين مستوى المعيشة

قال النائب عمرو السعيد فهمي عضو مجلس الشيوخ عن حزب «مستقبل وطن»، إن حزمة القرارات الاجتماعية التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، وتوجيهه الحكومة بتنفيذها خلال الشهر المقبل، تأتي في توقيت مهم ومناسب، كونها تعزز من جهود الدولة المتواصلة لتحسين مستوى المعيشة وتخفيف العبء عن المواطنين من مختلف فئات المجتمع.

أكد في بيان، أن مصر تشهد ظروفا اقتصادية صعبة، حيث ارتفاع الأسعار وتأثيرها السلبي على مستوى معيشة المواطن، وذلك بالتزامن مع ارتفاع معدلات التضخم الناتجة عن الأزمات الاقتصادية العالمية التي تسببت في رفع أسعار السلع الغذائية الأساسية والاحتياجات الرئيسية للمواطن.

شدد عضو مجلس الشيوخ على أن هذه القرارات تدعم الأسر المصرية بكل فئاتها المختلفة، وعلى رأسها الفئات الأولى بالرعاية في مواجهة الأزمات الاقتصادية الراهنة، بما ينعكس بالإيجاب على أداء المواطنين في القيام بواجباتهم الوطنية، ويخدم بيئة الاستثمار ويدفع عجلة الإنتاج ويحسن من حياة الأفراد بما يليق بالمفهوم الحقيقي للإنسانية.

أشار إلى أن الرئيس السيسي، يشعر دائمًا بمعاناة المواطن المصري وهمومه وظروفه المعيشية، كونه قريب منه يلمس احتياجاته ومطالبه، ويسعى لتحقيق الأفضل له ولمستقبله وتوفير حياة كريمة له، ومن ثم كانت الحزمة الاجتماعية.