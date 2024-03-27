خبير: أعضاء الوفد الأمريكي يثمنون الدور المحوري لمصر في تثبيت دعائم الأمن

قال الدكتور طارق فهمي، خبير في شئون الشرق الأوسط، إن زيارة الوفود المشتركة بين الدول ذات الشراكة العربية أو الإقليمية مع الولايات المتحدة لمصر تعكس دلالات مهمة، موضحا أن أعضاء الوفد يثمنون الدور المحوري التي تقوم به مصر في تثبيت دعائم الأمن والاستقرار الإقليمين، لافتا إلى أن الوفد يضم عددا من كبار مجلس النواب والكونجرس الأمريكي.

وأضاف «فهمي»، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن زيارة الوفد لاستئناف القضية المرتبطة رأي وتوجه موقف الدولة المصرية سواء كان على مستوى الرئيس عبد الفتاح السيسي أو مستوى الإجراءات والتفاصيل الخاصة بنمط العلاقة المصرية الأمريكية.

الركائز التي تعمل عليها الدولة المصرية بشأن القضية الفلسطينية

وتابع خبير في شئون الشرق الأوسط، أن الوفد استمع وأنفق لتأكيدات الرئيس السيسي، بشأن الموقف المصري في قطاع غزة، ووقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات، وتحميل المجتمع الدولي مسئولية ما يجري في القطاع، موضحا أنه الموقف المصري كان واضحاً مباشراً يتضمن أهم الركائز التي تعمل عليها الدولة المصرية في هذا التوقيت، والتفاعل مع تطورات الأوضاع في قطاع غزة.