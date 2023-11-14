رئيس فرع الهلال الأحمر بشمال سيناء: مساعدات مصر لغزة تقترب من 10 آلاف طن

قال الدكتور خالد زايد، رئيس فرع الهلال الأحمر بشمال سيناء، إن حجم المساعدات التي قدمتها مصر ودخلت لقطاع غزة تقترب من 10 آلاف طن، وتعد مصر أكبر دولة قدمت مساعدات.

زايد: تنسيق بين وزارتي الصحة المصرية والفلسطينية

وأضاف زايد في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن ليس هناك شيئا معينا يدخل إلى قطاع غزة فهناك تنسيق بين الهلال الأحمر الفلسطيني والمصري بالتنسيق بين وزارة الصحة المصرية والفلسطينية، ليوضحون أهم الاحتياجات المطلوبة ليتم تجهيزها وإرسالها إلى داخل القطاع.

وأشار إلى أن مصر أول دولة قدمت مساعدات لغزة، وعدد الشاحنات في تزايد مستمر، مؤكدًا أن هناك العديد من المساندات التي يقدمها التحالف الوطني وحياة وكريمة والهلال الأحمر.

زايد: 500 شاحنة في العريش مستعدة لدخول قطاع غزة

ونوه رئيس فرع الهلال الأحمر بشمال سيناء، بأن هناك نحو 500 شاحنة في العريش على أتم الاستعداد لدخول قطاع غزة، ولكن هناك مشكلة في دخول الشاحنات وهي أن الشحنة لا تدخل حمولتها كاملة في حالة تكرار نفس الصنف من المساعدات بأكثر من شاحنة داخل القافلة الواحدة.