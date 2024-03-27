«الأوقاف» ترسل 1.5 طن لحوم من صكوك الإطعام لأهالي غزة

جهزت وزارة الأوقاف، 1.5 طن لحوم من مشروع صكوك الإطعام صباح اليوم؛ لتسيمها لأهالينا في غزة، وذلك عبر الهلال الأحمر بمحافظة شمال سيناء.

وأكدت وزارة الأوقاف، أنه وصل إجمالي ما تم تقديمه من الأوقاف لأهالي غزة 70 طنًا من لحوم الإطعام و320 طنًّا من السلع الغذائية، فضلًا عن 30 مليون جنيه تم تنفيذها بمعرفة تحيا مصر، و60 مليون جنيه تم تقديمها في صورة سلع غذائية سابقًا؛ ليصل إجمالي ما قدمته الأوقاف لأهالي غزة من مساعدات عينية أكثر من 110 ملايين جنيه في صورة مساعدات غذائية.