علي جمعة لـ«مملكة الدراويش»: الطريق إلى الله مكون من الذكر والفكر

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية سابقا، وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن الطريق إلى الله سبحان وتعالى مكون من الذكر والفكر.

الذكر والفكر مأمور به في الكتاب والسنة

وأضاف «جمعة»، خلال لقائه ببرنامج «مملكة الدراويش» تقديم الإعلامية قصواء الخلالي على قناة «الحياة»، أن الذكر والفكر مأمور به في الكتاب والسنة، وعمل المسلمون بالذكر والفكر طبقا لما تركه لنا رسول الله.

وتابع مفتي الديار المصرية سابقا، أن رسول الله شبه الذكر بالرطوبة، رطبا بذكر الله، موضحا «عالم حس وفي عالم الفسيولوجي، هذا جفاف لكنه رطوبة عند الله».