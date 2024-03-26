رئيس الطرق الصوفية يشكر «المتحدة: برنامج «مملكة الدراويش» ينشر الوعي

توجه الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية وشيخ مشايخ الطرق الصوفية، بالتهنئة إلى الشعب المصري بمناسبة شهر رمضان الكريم، قائلاً: «شهر الانتصارات والقرآن والقيام والعطاء والتواصل.. رمضان أيام طيبة».

«المتحدة» تستعيد الهوية المصرية وتبين الحقائق

وأضاف «القصبي»، في حواره خلال أولى حلقات برنامج «مملكة الدراويش.. طريق إلى الله»، مع الإعلامية قصواء الخلالي، والمُذاع على شاشة «الحياة»، قائلا «أود توجيه عظيم الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، لإشرافها على تقديم هذا البرنامج القيم، كونه يستعيد الهوية المصرية ويبين الحقائق وينتصر للوعي.. وعي المثقفين والمتابعين».

هوية المصريين الصوفية

وتابع رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية، أنَّ برنامج «مملكة الدراويش» يسلط الضوء على هوية المصريين الصوفية، ويوضح الحقائق وينتصر للوعي، قائلاً: «التصوف علم له قواعد وشيوخ ومنهجه القرآن والسنة ومقاماته كثيرة في قلوب المصريين ومؤصلة لروحانياتهم».