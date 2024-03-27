قصواء الخلالي: الإمام أبوالقاسم القشيري عرّف التوبة بأنها منازل السالكين

أكدت الإعلامية قصواء الخلالي، خلال تقديم برنامج «مملكة الدرويش» إن حقيقة التوبة هي الرجوع عن المذموم في الشرع لما هو محمود فيه.

تعريف التوبة

وقالت خلال تقديم برنامج «مملكة الدرويش»، المُذاع عبر قناة «الحياة»، إن الإمام أبوالقاسم القشيري، عرّف التوبة بأنها منازل السالكين، وأول مقامات الطالبين.

شروط صحة التوبة

أوضحت: «يقول إن أرباب الأصول من أهل السنة قالوا شروط التوبة حتى تصح 3، وهي الندم على ما فعل من المعاصي وترك الذلة في الحال والعزم على ألا يعود لمثل ما عمل من المعاصي».