الحكومة توافق على إقامة ميناء طابا البري والمنفذ البحري

وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، خلال عقد اجتماعه اليوم على تخصيص قطعة أرض لصالح الهيئة العامة لمواني البحر الأحمر؛ لاستخدامها في إقامة ميناء طابا البري والمنفذ البحري، وذلك ضمن مخططات الدولة لتنمية وإعمار سيناء، وإنشاء المواني الجافة على مستوى الجمهورية.

إعادة تسليم الميناء الجاف بالعاشر من رمضان

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن منح التزام تمويل وتصميم وإنشاء واستغلال وصيانة وإعادة تسليم الميناء الجاف والمركز اللوجيستي بمدينة العاشر من رمضان، لشركة «ميدلوج» العالمية، بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.

ويأتي ذلك في إطار تحفيز القطاع الخاص على المُشاركة في مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة، إذ يدفع هذا المشروع الحيوي نحو خدمة حركة التجارة مرورا بمصر، وتحسين مستوى الخدمات اللوجستية المقدمة بالمواني البحرية.