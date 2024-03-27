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دراما المتحدة

الحكومة توافق على تخصيص قطعة أرض بمنطقة شق الثعبان لإقامة ميناء جاف

كتب:

أسماء زايد
05:20 م | الأربعاء 27 مارس 2024
مصطفى مدبولي

مصطفى مدبولي

وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بشأن إصدار بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، وجاء مشروع القانون في 4 مواد إصدار و14 مادة موضوعية وتم النص على تضمين المُلاحظات التي أبداها الوزراء في المناقشات.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص قطعة أرض مساحتها 125.2 فدان، من الأراضي المملوكة للدولة، ناحية محافظة القاهرة، بمنطقة شق الثعبان، المتخصصة في صناعة الرخام، لصالح الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة؛ وذلك لاستخدامها في إقامة ميناء جاف تخصصي، لتعزيز إمكانات هذه المنطقة الواعدة استثماريًا، وفق القواعد المعمول بها في هذا الشأن.

 

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