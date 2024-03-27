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دراما المتحدة

الحكومة توافق على تأسيس شركة «العلمين لإدارة الموانئ واليخوت» 

كتب:

أسماء زايد
05:12 م | الأربعاء 27 مارس 2024
رئيس مجلس الوزراء

رئيس مجلس الوزراء

وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بالترخيص لهيئة قناة السويس بالاشتراك في تأسيس شركة مُساهمة باسم شركة «العلمين لإدارة الموانئ واليخوت»، يكونُ غرضها الرئيسي إقامة وتشغيل مارينا اليخوت بالساحل الشمالي، وذلك وفقًا لأحكام قانون شركات المٌساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات ذات الشخص الواحد والقانون رقم (1) لسنة 1996 وقانون الاستثمار.

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