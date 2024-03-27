علي جمعة: المتصوف لا ينشغل بخوارق العادات

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، إن خوارق العادات والكرامات التي تحصل للمؤمنين هي نوع من أنواع التثبيت في أول الطريق، وأهل التصوف يقولون إنه كلما ترقى الولي في قربه إلى الله قلت كراماته.

الصوفية لا تعنى بخوارق العادات

وشدد «جمعة»، خلال لقائه مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج «مملكة الدرويش»، المُذاع عبر شاشة «الحياة»، على أن هذه الكرامات تحاول تثبيت الطفل الصغير وتربيه، ومهمتها التثبيت وتراها في الصغار وليس الكبار.

وأوضح أن الصوفية لا تعنى بخوارق العادات ولا ينشغل بها المتصوف ولو أنشغل بها لكان جاهلًا، مشددًا على أنها ليست جزءًا من المنهج الصوفي، مؤكدًا أن الكرامات أقرها أهل السنة والجماعة منذ عهد الصحابة وحتى يومنا هذا.

وتعرض شركة «المتحدة» للخدمات الإعلامية، في رمضان، حلقات برنامج «مملكة الدراويش» ويستهدف تسليط الضوء على الفكر الإسلامي الوسطي، والصوفي الروحاني، في مصر وتطوره على مدار الفترات الماضية، وطبيعة الاعتدال الديني المصري التاريخي، ومواجهة التطرف الديني، والهجوم على الوسطية من تيارات الإرهاب الفكري.