طريقة عمل الدوناتس زي المحلات.. وصفة سهلة بعد الإفطار

الدوناتس من الحلوى اللذيذة التي يحبها الكبار والأطفال، لما تمتاز به من مذاق شهي ونكهات مختلفة، ويمكن للأمهات تحضيرها في المنزل بعد الإفطار بمكونات بسيطة وبسعر غير مُكلف، وفي وقت لا يتعدى الـ 30 دقيقة.

نستعرض في التقرير التالي طريقة سهلة وسريعة ومضمونة لتحضير الدوناتس في المنزل، حسب وصفة الشيف نجلاء الشرشابي في برنامجها على قد الأيد الذي يُذاع على قناة سي بي سي سفرة، كالتالي:

مقادير عمل الدوناتس

2 ونصف كوب دقيق.

ربع كوب سكر.

بيضة.

1 ملعقة كبيرة خميرة فورية.

½ ملعقة صغيرة بيكنج باودر.

رشة ملح.

3 ملاعق صغيرة سمنة.

ملعقة صغيرة فانيليا.

كوب حليب دافئ.

ملعقة صغيرة قرفة مطحونة.

بشر برتقالة.

مكونات تزيين الدوناتس

كوب سكر بودرة.

2 ملعقة كبيرة حليب.

كيس فانيليا.

كوب شوكولاتة مبشورة.

2 مكعب زبدة طري.

طريقة تحضير الدوناتس لنجلاء الشرشابي

احضري وعاء عميق، وضعي به الدقيق ورشة الملح والخميرة والسكر والفانيليا والبيكنج باودر والقرفة وبشر قشر البرتقال، وقلبي جميع المكونات معًا جيدًا حتى تمام التجانس.

ضيفي السمنة والبيضة والحليب، واستمري في العجن والخلط باستخدام مضرب البيض الكهربائي، واستمري في الخلط لمدة دقائق حتى تتشكل عجينة متماسكة القوام ولينة وناعمة جدًا.

غطي العجينة واتركيها في مكان دافئ حتى تتخمر، لمدة ساعة تقريبًا.

رشي القليل من الدقيق على سطح نظيف، وافردي العجينة بالنشابة حتى تحصلي على عجينة سميكة قليلًا، ثم احضري قطاعة الدونات وقطعي العجينة وحدات.

احضري صينية، ووزعي عليها وحدات الدوناتس، واتركيها في الصينية لمدة نصف ساعة أخرى حتى تختمر.

احضري مقلاة بها كمية غزيرة من الزيت، وضعيها على النار حتى يسخن، ثم انزلي بوحدات الدوناتس وقلبيها من الجهتين حتى تتحمر جيدًا وتنضج وتأخذ لون ذهبي.

اخرجي وحدات الدوناتس بعد تحميرها على مناديل المطبخ حتى يصفى الزيت، ثم ابدأي بتزينها.

طريقة تحضير الصوص للتزين