وفاة الرضيعة الفلسطينية هبة زيادة بسبب الجوع.. الحليب وصل لها متأخر

ما زالت جرائم الاحتلال الإسرائيلي مستمرة في حق الفلسطينيين، وتستهدف الصغير قبل الكبير، والرضيع قبل الشيخ، واستشهد الآلاف من الفلسطينيين، نتيجة القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، وآخرهم طفلة بريئة فاضت روحها إلى بارئها بسبب الجوع وعدم توفر الحليب داخل مستشفى كمال عدوان شمال القطاع، إذ أصيبت بالجفاف وسوء التغذية، لتكون النتيجة جثة هامدة في إحدى زوايا المستشفى، وتسجل شهيدة أخرى بسبب العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وفاة طفلة فلسطينية بسبب سوء التغذية

أيام قليلة من العمر تبلغها الطفلة الفلسطينية هبة زيادة، التي جاءت إلى الحياة في اللحظات الصعبة التي تعيشها غزة هذه الفترة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، ولكن لم تتمكن عائلتها من توفير الحليب لها نتيجة الظروف الصعبة في القطاع، إذ تدهورت حالتها الصحية، وبعد أن وصل الحليب لها غادرت الصغيرة الحياة.

«حصلت على الحليب لكن الوقت نفد».. عبارات دونتها وسائل الإعلام الفلسطينية بعد نشرها صورة الطفلة الصغيرة التي استشهدت بسبب الجوع وسوء التغذية التي يعيشها أهالي غزة، ربما الحياة أصبحت شبة منعدمة أو على وشك الانعدام الجميع يعاني من نقص الغذاء والمياه انقطاع الكهرباء وغيرها من الجرائم التي سببها الاحتلال الإسرئيلي داخل القطاع.

ارتفاع حصيلة شهداء أطفال غزة

لم تكن الطفلة هبة زيادة فقط التي غادرت الحياة داخل مستشفى كمال عدوان شمال القطاع، ولكن غادر أيضا 10 أطفال، نتيجة سوء التغذية والجفاف، وفقا لما ذكره المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة أشرف القدرة، مشيرا إلى أن ارتفعت حصلية الأطفال إلى 10 شهداء شمال غزة، خلال الساعات القليلة الماضية.